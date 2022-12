Riscattare Vlasic e Miranchuk? Servono plusvalenze. Singo e Lukic le pedine

Servirà un esborso di 23 milioni per il croato e il russo. Ecco un modo per poter fare cassa

Andrea Calderoni

Il rinnovo di Davide Vagnati è stato il primo passo del Torino per strutturare la strategia futura del mercato. Che sarà imperniata su due nomi: quelli di Nikola Vlasic e Aleksey Miranchuk. Totale dell'esborso previsto 27 milioni di euro, 12 dei quali per il russo dell'Atalanta e 15 per il croato. La richiesta è quindi significativa e difficilmente le casse granata potranno permettersela senza alcune cessioni tra il gennaio 2023 e l'estate. Verosimilmente, l'obiettivo sarà quello di fare plusvalenze per garantirsi l'opportunità di riscattare Vlasic e Miranchuk. I due trequartisti del Torino sono ritenuti fondamentali da Juric, il primo per la sua completezza tecnica, il secondo per la sua intelligenza calcistica.

Lukic e Singo per fare cassa: entrambi in scadenza nel 2024 — Chi potrebbe essere messo sul piatto? Due sono i nomi più succosi. Il primo è quello di Sasa Lukic, che a più riprese ha espresso la propria volontà in un prossimo futuro di accasarsi altrove, magari in palcoscenici più prestigiosi. Il secondo nome è quello di Wilfred Singo, un giocatore dall'indubbio potenziale dal quale però il Torino si aspetta una seconda fase di stagione con un rendimento superiore rispetto a quello offerto da agosto a oggi. Sia il serbo sia l'ivoriano potrebbero così garantire plusvalenze utili al Torino per le successive mosse di mercato.

Ecco perché il serbo e l'ivoriano possono essere plusvalenze — Singo ha un contratto fino al 2024 ed è stato pagato poche centinaia di migliaia di euro nel 2019 dal Torino. Lukic è costato ai granata 1,7 milioni di euro (pagati al Partizan) nel 2016 e ha un contratto valido ancora per un anno e mezzo. Entrambi sono nella piena maturità agonistica e hanno mercato. Potrebbero perciò essere loro le pedine migliori per fare cassa in vista dei riscatti estivi: è lecito attendersi almeno una cessione importante per il Torino, a gennaio o giugno, per finanziare la spesa relativa ai due trequartisti.