Serie A, il tabellone del calciomercato: Abraham alla Roma, Florenzi è del Milan

Tutte le trattative portate a conclusione fino ad ora dalle squadre della Serie A 2021/2022

Il calciomercato entra nel vivo. La sessione di mercato estiva è iniziata giovedì 1 luglio 2021 e finirà martedì 31 agosto 2021. La settimana appena conclusasi è stata segnata dall'arrivo in Italia di Tammy Abraham. L'attaccante inglese si trasferisce dal Chelsea alla Roma in cambio di 40 milioni di euro e prenderà il posto di Edin Dzeko, passato all'Inter. Al contempo la Roma ha ceduto al Milan Alessandro Florenzi. È stata anche la settimana del trasferimento di Pedro che arriva alla Lazio direttamente dai cugini della Roma ed è un passaggio che non avveniva da 40 anni.

Tra le altre trattative bisogna segnalare la doppia cessione importante della Fiorentina che saluta German Pezzella passato al Betis e Christian Kouamé che si trasferisce all'Anderlecht. Anche il centrocampista della Sampdoria Jakub Jankto saluta la Serie A, il centrocampista ceco è un nuovo giocatore del Getafe. Infine per quanto riguarda i trasferimenti all'interno del campionato italiano, Nwankwo Simy passa dal Crotone alla Salernitana, Manuel Locatelli saluta il Sassuolo ed è un nuovo giocatore della Juventus e Alberto Grassi passa dal Parma al Cagliari.

Ecco il tabellone di Serie A aggiornato:

ATALANTA

Acquisti: Bernasconi (d, Cremonese), Jonsson (a, Breidablik Kopavogur), Musso (p, Udinese), Giu. Pezzella (d, Parma), Lovato (d, Verona), Demiral (d, Juventus).

fine prestito: Cornelius (a, Parma f.p.), Reca (d, Crotone f.p.), Colley (c, Verona f.p.), Piccoli (a, Spezia f.p.), Carnesecchi (p, Cremonese f.p.), Vido (a, Pisa f.p.), Del Prato (d, Reggina f.p.), Valzania (c, Cremonese f.p.), Tumminello (a, Spal f.p.), Bellanova (d, Pescara f.p.), Mattiello (d, Spezia f.p.), Varnier (d, Pisa f.p.), Muratore (c, Reggiana f.p.).

Cessioni: Valzania (c, Cremonese), Carnesecchi (p, Cremonese), Okoli (d, Cremonese), Vido (a, Cremonese), Radunovic (p, Cagliari), Barrow (a, Bologna), Gollini (p, Tottenham), Colley (a, Spezia), Kovalenko (c, Spezia).

fine prestito: Caldara (d, Milan f.p.).

BOLOGNA

Acquisti: Van Hooijdonk (a, NAC Breda), Bonifazi (d, SPAL), Soumaoro (d, Lille), Barrow (a, Atalanta), Bardi (p, Frosinone), Arnautovic (a, Shanghai Sipg).

fine prestito: Denswil (d, Brugges f.p.), Falcinelli (a, Stella Rossa f.p.), Donsah (c, Rizespor f.p.), Calabresi (d, Cagliari f.p.), Corbo (d, Ascoli f.p.), Paz (d, Kayserispor f.p.).

Cessioni: Juwara (a, Crotone).

fine prestito: Soumaoro (d, Lilla f.p.), Faragò (d, Cagliari f.p.).

CAGLIARI

Acquisti: Strootman (c, Marsiglia), Radunovic (p, Atalanta), Dalbert (d, Inter), Grassi (c, Parma).

fine prestito: Bradaric (c, Al-Ain f.p.), Oliva (c, Valencia f.p.), Farias (a, Spezia f.p.), Despodov (c, Ludogorets f.p.), Faragò (d, Bologna f.p.), Miangue (d, KAS Eupen f.p.), Ceter (a, Pescara f.p.), Caligara (c, Ascoli f.p.), Pinna (d, Ascoli f.p.), Marigosu (c, Olbia f.p.), Biancu (c, Olbia f.p.).

Cessioni: Vicario (p, Empoli), Lella (c, Olbia), Luvumbo (a, Como), Cerri (a, Como).

fine prestito: Marin (c, Ajax f.p.), Duncan (c, Fiorentina f.p.), Sottil (a, Fiorentina f.p.), Nainggolan (c, Inter f.p.), Rugani (d, Juventus f.p.), Calabresi (d, Bologna f.p.).

EMPOLI

Acquisti: Vicario (p, Cagliari), Stojanovic (d, Dinamo Zagabria), Zurkowski (c, Fiorentina), Cutrone (a, Wolverhampton), Luperto (d, Napoli), Henderson (c, Lecce), Ismajli (d, Spezia).

fine prestito: Mraz (a, Zaglebie Lublin f.p.), Zappella (d, Cesena f.p.), Merola (a, Grosseto f.p.), Cannavò (a, Vis Pesaro f.p.).

Cessioni: Sabelli (d, Genoa), Nikolaou (d, Spezia), Mraz (a, Spezia), Moreo (a, Brescia).

fine prestito: Terzic (d, Fiorentina f.p.), Crociata (c, Crotone f.p.), Matos (a, Udinese f.p.), Cambiaso (d, Genoa f.p.), Casale (d, Verona f.p.).

FIORENTINA

Acquisti: Nico Gonzalez (a, Stoccarda), Nastasic (d, Schalke 04).

fine prestito: Lirola (d, Marsiglia f.p.), Duncan (c, Cagliari f.p.), Sottil (a, Cagliari f.p.), Benassi (c, Verona f.p.), Rasmussen (d, Vitesse f.p.), Ranieri (d, Spal f.p.), Saponara (c, Spezia f.p.), Terzic (d, Empoli f.p.), Diks (d, Aarhus f.p.), Maleh (c, Venezia f.p.), Cerofolini (p, Reggiana f.p.), Dalle Mura (d, Reggina f.p.), Graiciar (a, Mlada Boleslav f.p.), Gori (a, Vicenza f.p.), Koffi (c, Como f.p.).

Cessioni: Borja Valero (c, f.c.), Caceres (d, f.c.), Hancko (d, Sparta Praga), Ribery (a, f.c.), Lakti (c, Lecco), Hristov (d, Spezia), Zurkowski (c, Empoli), Pezzella (d, Betis), Kouamé (a, Anderlecht).

fine prestito: Igor (d, Spal f.p.), Malcuit (d, Napoli f.p.), Barreca (d, Monaco f.p.).

GENOA

Acquisti: Buksa (a, Wisla Cracovia), Sabelli (d, Empoli), Sirigu (p, Torino), Hernani (c, Parma), Ekuban (a, Trabzonspor), Semper (p, svinc), Andrenacci (p, Brescia), Vanheusden (d, Inter), Vazquez (d, Pumas).

fine prestito: Sturaro (c, Verona f.p.), Agudelo (a, Spezia f.p.), Favilli (a, Verona f.p.), Bani (d, Parma f.p.), Lerager (c, Copenhagen f.p.), Jagiello (c, Brescia f.p.), Parigini (c, Ascoli f.p.).

Cessioni: Jaroszynski (d, Salernitana), Shomurodov (a, Roma).

fine prestito: Scamacca (a, Sassuolo f.p.), Lu. Pellegrini (d, Juventus f.p.), Zappacosta (d, Chelsea f.p.), Perin (p, Juventus f.p.), Strootman (c, Marsiglia f.p.), Pjaca (a, Juventus f.p.), Onguene (d, Salisburgo f.p.), Zajc (c, Fenerbahce f.p.), Goldaniga (d, Sassuolo f.p.), Paleari (p, Cittadella f.p.).

INTER

Acquisti: Cordaz (p, Crotone), Calhanoglu (c, svinc), Dzeko (a, Roma), Dumfries (d, PSV).

fine prestito: Joao Mario (c, Sporting f.p.), Dimarco (d, Verona f.p.), Lazaro (c, Borussia M'Gladbach f.p.), Salcedo (a, Verona f.p.), Esposito (a, Venezia f.p.), Agoume (c, Spezia f.p.), Nainggolan (c, Cagliari f.p.), Dalbert (d, Rennes f.p.), Pirola (d, Monza f.p.).

Cessioni: Dalbert (d, Cagliari), Esposito (a, Basilea), Joao Mario (c, resciss.), Hakimi (d, Psg), Padelli (p, svinc), Young (c, svinc), Nainggolan (c, svinc), Lukaku (a, Chelsea), Vanheusden (d, Genoa).

fine prestito: -

JUVENTUS

Acquisti: Kaio Jorge (a, Santos), Locatelli (c, Sassuolo)

fine prestito: Lu. Pellegrini (d, Genoa f.p.), De Sciglio (d, Lione f.p.), Perin (d, Genoa f.p.), Rugani (d, Cagliari f.p.), Pjaca (a, Genoa f.p.), Nicolussi Caviglia (c, Parma f.p.).

Cessioni: Buffon (p, svinc), Pjaca (a, Torino), Frabotta (d, Verona), Demiral (d, Atalanta), Kastanos (c, Salernitana).

fine prestito: -

LAZIO

Acquisti: Kamenovic (d, Cukaricki), Felipe Anderson (c, West Ham), Hysaj (d, svinc), Romero (c, Mallorca), Pedro (a, Roma).

fine prestito: Vavro (d, Huesca f.p.), Jony (c, Osasuna f.p.), J. Lukaku (c, Royal Antwerp f.p.), Kiyine (c, Salernitana f.p.), André Anderson (c, Salernitana f.p.), Dziczek (c, Salernitana f.p.), Casasola (d, Salernitana f.p.), Durmisi (d, Salernitana f.p.), Adekanye (a, ADO Den Haag f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: A. Pereira (c, Manchester Utd f.p.), Hoedt (d, Southampton f.p.).

MILAN

Acquisti: Maignan (p, Lille), Tomori (d, Chelsea), Tonali (c, Brescia), Giroud (a, Chelsea), Brahim Diaz (a, Real Madrid), Ballo-Touré (d, Monaco), Florenzi (d, Roma).

fine prestito: Pobega (c, Spezia f.p.), Caldara (d, Atalanta f.p.), Conti (d, Parma f.p.), Brescianini (c, Virtus Entella f.p.), Colombo (a, Cremonese f.p.).

Cessioni: Laxalt (c, FK Dinamo Mosca), Donnarumma (p, f.c.), Calhanoglu (c, f.c.), Caldara (d, Venezia), Hauge (a, Eintracht Francoforte).

fine prestito: Meité (c, Torino f.p.), Dalot (d, Manchester Utd f.p.).

NAPOLI

Acquisti: Juan Jesus (d, svinc).

fine prestito: Ounas (a, Crotone f.p.), Tutino (c, Salernitana f.p.), Malcuit (d, Fiorentina f.p.), Luperto (d, Crotone f.p.).

Cessioni: Hysaj (d, f.c), Luperto (d, Empoli), Zedadka (d, Charleroi).

fine prestito: Bakayoko (c, Chelsea f.p.).

ROMA

Acquisti: Rui Patricio (p, Wolverhampton), Shomurodov (a, Genoa), Vina (d, Palmeiras), Abraham (a, Chelsea).

fine prestito: Under (a, Leicester f.p.), Kluivert (a, Lipsia f.p.), Florenzi (d, Psg f.p.), Nzonzi (c, Rennes f.p.), Olsen (p, Everton f.p.), Coric (c, NK Olimpia Lubiana f.p.), Riccardi (c, Pescara f.p.).

Cessioni: Under (a, Marsiglia), Pau Lopez (p, Marsiglia), Kluivert (a, Nizza), Pedro (a, Lazio), Florenzi (d, Milan).

fine prestito: -

SALERNITANA

Acquisti: Obi (c, svinc), Coulibaly (c, Udinese), Bonazzoli (a, Sampdoria), Fiorillo (p, Pescara), Kastanos (c, Juventus), Jaroszynski (d, Genoa), Simy (a, Crotone).

fine prestito: Fella (a, Avellino f.p.), Firenze (c, Padova f.p.), Curcio (d, Padova f.p.), Castiglia (c, Modena f.p.), Baraye (d, Avellino f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Tutino (c, Napoli f.p.), Coulibaly (c, Udinese f.p.), Kiyine (c, Lazio f.p.), A. Anderson (c, Lazio f.p.), Dziczek (d, Lazio f.p.), Casasola (d, Lazio f.p.), Durmisi (d, Lazio f.p.), Kupisz (c, Bari f.p.).

SAMPDORIA

Acquisti: De Luca (a, svinc), Samotti (d, Pordenone).

fine prestito: Bonazzoli (p, Torino f.p.), Caprari (a, Benevento f.p.), Murillo (d, Celta f.p.), Vieira (c, Verona f.p.), Murru (d, Torino f.p.), Chabot (d, Spezia f.p.), Depaoli (d, Benevento f.p.), Falcone (p, Cosenza f.p.).

Cessioni: Bonazzoli (a, Salernitana), Leris (c, Brescia), La Gumina (a, Como), Jankto (c, Getafe).

fine prestito: Keita Balde (a, Monaco f.p.), Torregrossa (a, Brescia f.p.), La Gumina (a, Empoli f.p.), Letica (p, Brugges f.p.).

SASSUOLO

Acquisti: Matheus Henrique (c, Gremio), Ruan (d, Gremio).

fine prestito: Scamacca (a, Genoa f.p.), Frattesi (d, Monza f.p.), Di Francesco (c, Spal f.p.), Adjapong (d, Lecce f.p.), Mazzitelli (c, Pisa f.p.), Goldaniga (d, Genoa f.p.), Marchizza (d, Spezia f.p.), F. Ricci (c, Monza f.p.), Dell'Orco (d, Spezia f.p.), Sernicola (c, Spal f.p.).

Cessioni: Marlon (c, Shakhtar Donetsk), Locatelli (c, Juventus).

fine prestito: -

SPEZIA

Acquisti: Leo Sena (c, Atl. Mineiro), Hristov (d, Fiorentina), Amian (d, Tolosa), Colley (a, Atalanta), Kovalenko (c, Atalanta), Nikolaou (d, Empoli), Mraz (a, Empoli), Styrmisson (d, KR Reykjavik), Sher (c, Hammarby).

fine prestito: Colombini (d, Novara f.p,).

Cessioni: Ismajli (d, Empoli).

fine prestito: Pobega (c, Milan f.p.), Agoumé (c, Inter f.p.), Agudelo (a, Genoa f.p.), Piccoli (a, Atalanta f.p.), Chabot (d, Samp f.p.), Farias (a, Cagliari f.p.), Saponara (c, Fiorentina f.p.), Verde (a, AEK Atene f.p.), Marchizza (d, Sassuolo f.p.), Dell'Orco (d, Sassuolo f.p.), Mattiello (d, Atalanta f.p,).

TORINO

Acquisti: Berisha (p, Spal), Warming (a, Lyngby), Pjaca (a, Juventus).

fine prestito: Ola Aina (d, Fulham f.p.), Meité (c, Milan f.p.), Djidji (d, Crotone f.p.), Millico (a, Frosinone f.p.), Iago Falque (a, Benevento f.p.), Segre (c, Spal f.p.), Damascan (a, RKC Waalwijk f.p.), Edera (a, Reggina f.p.).

Cessioni: Ujkani (p, svinc), Nkoulou (d, svinc), Sirigu (p, svinc), Meitè (c, Benfica).

fine prestito: Bonazzoli (a, Samp f.p.), Murru (d, Samp f.p.), Gojak (c, Dinamo Zagabria f.p.).

UDINESE

Acquisti: Udogie (c, Verona), Padelli (p, Inter), Silvestri (p, Verona), Samardzic (c, Lipsia).

fine prestito: Coulibaly (c, Salernitana f.p.), Opoku (d, Amiens f.p.), Matos (a, Empoli f.p.), Teodorczyk (a, Charleroi f.p.).

Cessioni: De Paul (c, Atletico Madrid), Gasparini (p, Pro Vercelli), Musso (p, Atalanta), Ingelsson (c, Hansa Rostock), Coulibaly (c, Salernitana).

fine prestito: Bonifazi (d, Spal f.p.), Pussetto (a, Watford f.p.), Braaf (a, Man. City f.p.), Ouwejan (c, AZ f.p.).

VENEZIA

Acquisti: Ebuehi (d, Benfica), Peretz (c, Maccabi Tel Aviv), Heymans (c, Waasland-Beveren), Busio (c, Sporting Kansas City), Peixoto (d, Academica de Coimbra), Okereke (a, Bruges), Tessman (c, Dallas FC), Arvidsson (p, Helsingborgs), Sigurdsson (c, CSKA Mosca), Caldara (d, Milan).

fine prestito: -

Cessioni: -

fine prestito: Esposito (a, Inter f.p,), Maleh (c, Fiorentina f.p,), Ferrarini (d, Fiorentina f.p,), G. Ricci (d, Parma f.p,).

VERONA

Acquisti: Hongla (c, Royal Antwerp FC), Montipò (p, Benevento), Frabotta (d, Juventus), Ilic (c, Manchester City).

fine prestito: Stepinski (a, Lecce f.p,), Di Carmine (a, Crotone f.p,), Empereur (d, Palmeiras f.p,), Ragusa (c, Brescia f.p,), Casale (d; Empoli f.p,), Bocchetti (d, Pescara f.p,), Danzi (c, Ascoli f.p,), Laribi (c, Reggiana f.p,), Tupta (a, Sion f.p,).

Cessioni: Udogie (c, Udinese), Silvestri (p, Udinese), Lovato (d, Atalanta).

fine prestito: Dimarco (d, Inter f.p.), Salcedo (a, Inter f.p.), Benassi (c, Fiorentina f.p.), Vieira (c, Samp f.p.), Sturaro (c, Genoa f.p.), E. Colley (c, Atalanta f.p.), Favilli (a, Genoa f.p.).