Serie A, il tabellone del calciomercato: Maignan e Buksa i primi colpi

Il calciomercato è pronto a entrare nel vivo. La sessione di mercato estiva inizierà come di consueto giovedì 1 luglio 2021 e finirà martedì 31 agosto 2021. Già dal 24 maggio, però, sarà possibile depositare gli accordi preliminari in Lega. Due mesi interi che le società potranno sfruttare come sempre per tutte le operazioni di calciomercato. Al momento - con la maggior parte delle società di Serie A impegnate ancora a scegliere il nuovo allenatore (QUI il punto delle panchine in A) - le squadre ad aver concluso i primi colpi in vista della nuova stagione sono il Milan con l'arrivo del portiere Mike Maignan dal Lille e il Genoa che in settimana ha trovato l'accordo con Aleksander Buksa, attaccante polacco classe 2003 proveniente dal Wisla Cracovia.

Ecco il tabellone di Serie A aggiornato:

ATALANTA

Acquisti: -

fine prestito: Cornelius (a, Parma f.p.), Reca (d, Crotone f.p.), Colley (c, Verona f.p.), Piccoli (a, Spezia f.p.), Carnesecchi (p, Cremonese f.p.), Vido (a, Pisa f.p.), Del Prato (d, Reggina f.p.), Valzania (c, Cremonese f.p.), Tumminello (a, Spal f.p.), Bellanova (d, Pescara f.p.), Mattiello (d, Spezia f.p.), Varnier (d, Pisa f.p.), Muratore (c, Reggiana f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Caldara (d, Milan f.p.).

BOLOGNA

Acquisti: -

fine prestito: Denswil (d, Brugges f.p.), Falcinelli (a, Stella Rossa f.p.), Donsah (c, Rizespor f.p.), Calabresi (d, Cagliari f.p.), Corbo (d, Ascoli f.p.), Paz (d, Kayserispor f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Soumaoro (d, Lilla f.p.), Faragò (d, Cagliari f.p.).

CAGLIARI

Acquisti: -

fine prestito: Bradaric (c, Al-Ain f.p.), Oliva (c, Valencia f.p.), Farias (a, Spezia f.p.), Despodov (c, Ludogorets f.p.), Faragò (d, Bologna f.p.), Miangue (d, KAS Eupen f.p.), Ceter (a, Pescara f.p.), Caligara (c, Ascoli f.p.), Pinna (d, Ascoli f.p.), Marigosu (c, Olbia f.p.), Biancu (c, Olbia f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Marin (c, Ajax f.p.), Duncan (c, Fiorentina f.p.), Sottil (a, Fiorentina f.p.), Nainggolan (c, Inter f.p.), Zappa (d, Pescara f.p.), Rugani (d, Juventus f.p.), Calabresi (d, Bologna f.p.).

EMPOLI

Acquisti: -

fine prestito: Mraz (a, Zaglebie Lublin f.p.), Zappella (d, Cesena f.p.), Merola (a, Grosseto f.p.), Cannavò (a, Vis Pesaro f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Zurkowski (c, Fiorentina f.p.), Terzic (d, Fiorentina f.p.), Crociata (c, Crotone f.p.), Matos (a, Udinese f.p.), Cambiaso (d, Genoa f.p.), Casale (d, Verona f.p.).

FIORENTINA

Acquisti: -

fine prestito: Lirola (d, Marsiglia f.p.), Duncan (c, Cagliari f.p.), Sottil (a, Cagliari f.p.), Benassi (c, Verona f.p.), Rasmussen (d, Vitesse f.p.), Hancko (d, Sparta Praga f.p.), Ranieri (d, Spal f.p.), Zurkowski (c, Empoli f.p.), Saponara (c, Spezia f.p.), Terzic (d, Empoli f.p.), Diks (d, Aarhus f.p.), Maleh (c, Venezia f.p.), Cerofolini (p, Reggiana f.p.), Dalle Mura (d, Reggina f.p.), Graiciar (a, Mlada Boleslav f.p.), Gori (a, Vicenza f.p.), Koffi (c, Como f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Igor (d, Spal f.p.), Malcuit (d, Napoli f.p.), Barreca (d, Monaco f.p.).

GENOA

Acquisti: Buksa (a, Wisla Cracovia).

fine prestito: Buksa (a, Wisla Cracovia), Sturaro (c, Verona f.p.), Agudelo (a, Spezia f.p.), Favilli (a, Verona f.p.), Bani (d, Parma f.p.), Lerager (c, Copenhagen f.p.), Jagiello (c, Brescia f.p.), Parigini (c, Ascoli f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Scamacca (a, Sassuolo f.p.), Lu. Pellegrini (d, Juventus f.p.), Zappacosta (d, Chelsea f.p.), Perin (p, Juventus f.p.), Strootman (c, Marsiglia f.p.), Pjaca (a, Juventus f.p.), Onguene (d, Salisburgo f.p.), Zajc (c, Fenerbahce f.p.), Goldaniga (d, Sassuolo f.p.), Paleari (p, Cittadella f.p.).

INTER

Acquisti: -

fine prestito: Joao Mario (c, Sporting f.p.), Dimarco (d, Verona f.p.), Lazaro (c, Borussia M'Gladbach f.p.), Salcedo (a, Verona f.p.), Esposito (a, Venezia f.p.), Agoume (c, Spezia f.p.), Nainggolan (c, Cagliari f.p.), Dalbert (d, Rennes f.p.), Pirola (d, Monza f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Darmian (d, Parma f.p.).

JUVENTUS

Acquisti: -

fine prestito: Lu. Pellegrini (d, Genoa f.p.), De Sciglio (d, Lione f.p.), Perin (d, Genoa f.p.), Rugani (d, Cagliari f.p.), Pjaca (a, Genoa f.p.), Nicolussi Caviglia (c, Parma f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: -

LAZIO

Acquisti: -

fine prestito: Vavro (d, Huesca f.p.), Jony (c, Osasuna f.p.), J. Lukaku (c, Royal Antwerp f.p.), Kiyine (c, Salernitana f.p.), André Anderson (c, Salernitana f.p.), Dziczek (c, Salernitana f.p.), Casasola (d, Salernitana f.p.), Durmisi (d, Salernitana f.p.), Adekanye (a, ADO Den Haag f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: A. Pereira (c, Manchester Utd f.p.), Hoedt (d, Southampton f.p.).

MILAN

Acquisti: Maignan (p, Lille).

fine prestito: Pobega (c, Spezia f.p.), Caldara (d, Atalanta f.p.), Conti (d, Parma f.p.), Brescianini (c, Virtus Entella f.p.), Colombo (a, Cremonese f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Meité (c, Torino f.p.), Dalot (d, Manchester Utd f.p.), Brahim Diaz (a, Real Madrid f.p.).

NAPOLI

Acquisti: -

fine prestito: Ounas (a, Crotone f.p.), Tutino (c, Salernitana f.p.), Malcuit (d, Fiorentina f.p.), Luperto (d, Crotone f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Bakayoko (c, Chelsea f.p.).

ROMA

Acquisti: -

fine prestito: Under (a, Leicester f.p.), Kluivert (a, Lipsia f.p.), Florenzi (d, Psg f.p.), Nzonzi (c, Rennes f.p.), Olsen (p, Everton f.p.), Coric (c, NK Olimpia Lubiana f.p.), Riccardi (c, Pescara f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: -

SALERNITANA

Acquisti: -

fine prestito: Fella (a, Avellino f.p.), Firenze (c, Padova f.p.), Curcio (d, Padova f.p.), Castiglia (c, Modena f.p.), Baraye (d, Avellino f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Tutino (c, Napoli f.p.), Coulibaly (c, Udinese f.p.), Kiyine (c, Lazio f.p.), A. Anderson (c, Lazio f.p.), Dziczek (d, Lazio f.p.), Casasola (d, Lazio f.p.), Durmisi (d, Lazio f.p.), Jaroszynski (d, Pescara f.p.), Kupisz (c, Bari f.p.).

SAMPDORIA

Acquisti: -

fine prestito: Bonazzoli (p, Torino f.p.), Caprari (a, Benevento f.p.), Murillo (d, Celta f.p.), Vieira (c, Verona f.p.), Murru (d, Torino f.p.), Chabot (d, Spezia f.p.), Depaoli (d, Benevento f.p.), Falcone (p, Cosenza f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Keita Balde (a, Monaco f.p.), Torregrossa (a, Brescia f.p.), La Gumina (a, Empoli f.p.), Letica (p, Brugges f.p.).

SASSUOLO

Acquisti: -

fine prestito: Scamacca (a, Genoa f.p.), Frattesi (d, Monza f.p.), Di Francesco (c, Spal f.p.), Adjapong (d, Lecce f.p.), Mazzitelli (c, Pisa f.p.), Goldaniga (d, Genoa f.p.), Marchizza (d, Spezia f.p.), F. Ricci (c, Monza f.p.), Dell'Orco (d, Spezia f.p.), Sernicola (c, Spal f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: -

SPEZIA

Acquisti: -

fine prestito: Leo Senà (c, Atl. Mineiro), Colombini (d, Novara f.p,).

Cessioni: -

fine prestito: Pobega (c, Milan f.p.), Agoumé (c, Inter f.p.), Agudelo (a, Genoa f.p.), Piccoli (a, Atalanta f.p.), Chabot (d, Samp f.p.), Farias (a, Cagliari f.p.), Saponara (c, Fiorentina f.p.), Verde (a, AEK Atene f.p.), Marchizza (d, Sassuolo f.p.), Dell'Orco (d, Sassuolo f.p.), Mattiello (d, Atalanta f.p,).

TORINO

Acquisti: -

fine prestito: Ola Aina (d, Fulham f.p.), Meité (c, Milan f.p.), Djidji (d, Crotone f.p.), Millico (a, Frosinone f.p.), Iago Falque (a, Benevento f.p.), Segre (c, Spal f.p.), Damascan (a, RKC Waalwijk f.p.), Edera (a, Reggina f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Bonazzoli (a, Samp f.p.), Murru (d, Samp f.p.), Gojak (c, Dinamo Zagabria f.p.).

UDINESE

Acquisti: -

fine prestito: Coulibaly (c, Salernitana f.p.), Opoku (d, Amiens f.p.), Matos (a, Empoli f.p.), Teodorczyk (a, Charleroi f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Bonifazi (d, Spal f.p.), Pussetto (a, Watford f.p.), Braaf (a, Man. City f.p.), Ouwejan (c, AZ f.p.).

VENEZIA

Acquisti: -

fine prestito: -

Cessioni: -

fine prestito: Esposito (a, Inter f.p,), Maleh (c, Fiorentina f.p,), Ferrarini (d, Fiorentina f.p,), G. Ricci (d, Parma f.p,).

VERONA

Acquisti: -

fine prestito: Stepinski (a, Lecce f.p,), Di Carmine (a, Crotone f.p,), Empereur (d, Palmeiras f.p,), Ragusa (c, Brescia f.p,), Casale (d; Empoli f.p,), Bocchetti (d, Pescara f.p,), Danzi (c, Ascoli f.p,), Laribi (c, Reggiana f.p,), Tupta (a, Sion f.p,).

Cessioni: -

fine prestito: Dimarco (d, Inter f.p.), Salcedo (a, Inter f.p.), Benassi (c, Fiorentina f.p.), Vieira (c, Samp f.p.), Sturaro (c, Genoa f.p.), E. Colley (c, Atalanta f.p.), Favilli (a, Genoa f.p.).