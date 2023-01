Si apre ufficialmente il calciomercato invernale: le date e le priorità del Toro

Le esigenze di Juric: tre pedine da aggiungere

Per quanto riguarda i granata, non ci saranno volti nuovi già per la gara di mercoledì contro il Verona ma le esigenze di Juric sono chiare. L'infortunio di Pellegri ha reso urgente l'acquisto di un attaccante, un elemento che possa aumentare il peso specifico dell'attacco e portare in dote un buon numero di gol: il principale indiziato per questo ruolo è Shomurodov della Roma. Chiara da mesi anche la necessità di inserire in rosa un ulteriore centrocampista ed in questo caso l'obiettivo numero uno è Praet, che potrebbe agire tanto in mediana quanto sulla trequarti. Occhi rivolti anche agli esterni, dove ci sono diversi nomi sulla lista di Vagnati: seguiti Juranovic, Mazzocchi, Martin, Parisi e Jesus Vazquez.