Sondaggio – Due mesi dopo, quale voto al mercato estivo del Torino?

Toro News chiede ai suoi lettori di valutare l'operato di Vagnati a distanza di due mesi dal calciomercato

Dopo aver registrato la vostra prima impressione a caldo - con il consueto sondaggio effettuato alla fine della sessione estiva del calciomercato - Toro News chiede ai suoi lettori - a distanza di circa due mesi - di riconfermare o meno, nel nostro sondaggio settimanale, l'operato della società nel mercato estivo per l'acquisizione dei giocatori che si sono poi uniti alla squadra di Juric. Nel primo sondaggio, la maggior parte dei votanti ha valutato l'operato del direttore sportivo granata e dei suoi collaboratori con un 6 - voto che esprime la sufficienza - ma a differenza della prima volta, ora i lettori possono votare il calciomercato del Toro anche in base a come i giocatori acquistati hanno trascorso le prime dodici giornate di campionato, in base alle prestazioni ottenute.