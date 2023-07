Tameze-Torino, le reazioni dei tifosi del Verona: “Affarone per i granata”

Poi c'è chi all'amarezza e incredulità del prezzo di vendita, si "consola" al pensiero che già da tempo l'intenzione del giocatore era quella di andare via. "Meglio così, non voleva più restare a Verona (l'abbiamo visto l'anno scorso tra inesistente-dannoso). Per il prezzo... no comment", "Per darlo via a quel prezzo sicuramente non voleva più giocare nell'Hellas... allora meglio così, piuttosto di trattenere un giocatore che non ha voglia di giocare per questa maglia!", "È da un anno che voleva andarsene. All'Hellas solo giocatori che sputano l'anima per la squadra", "Voleva andare via, giusto così... bye bye".