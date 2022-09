Torino 2022/2023: il tabellone DEFINITIVO del calciomercato e la nuova rosa

TURIN, ITALY - AUGUST 20: Torino FC pose for a team photo before kick-off of the Serie A match between Torino FC and SS Lazio at Stadio Olimpico di Torino on August 20, 2022 in Turin, . (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

E' finalmente terminato il calciomercato dell'estate 2022. Tre lunghi mesi di una torrida estate che per il Torino si concludono con otto nuovi innesti più il riscatto di Pietro Pellegri e il ritorno dal prestito alla Viterbese di Michel Adopo. Il calciomercato del Torino si è dunque concluso con gli arrivi di Bayeye e Lazaro per le corsie esterne, Radonjic, Vlasic, Miranchuk e appunto Karamoh per la trequarti, Ilkhan (classe 2004) per il centrocampo e Schuurs per la difesa. In aggiunta, è stato riscattato per l'attacco Pellegri. In uscita, invece, spicca l'operazione più ricca della storia granata, ovvero quella di Bremer alla Juventus (bonus compresi quasi 50 milioni di euro). Ma ovviamente è stata l'estate anche dell'addio a parametro zero di Belotti, che si è trasferito alla Roma, e di altri giocatori importanti come Mandragora, Pjaca, Praet, Brekalo (non riscattati), Pobega (tornato al Milan per fine prestito), Ansaldi (fine contratto, trasferito al Parma).