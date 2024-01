Torino 2023/2024: tabellone calciomercato, rosa attuale e formazione tipo

1 di 4

LE TRATTATIVE

Seck during the Italian Serie A, football match between Torino Fc and Inter Fc on 21 October 2023 at Stadio Olimpico Grande Torino, Turin, Italia. Photo Nderim Kaceli

La settimana appena conclusa è stata la settimana dei saluti di Demba Seck direzione Frosinone (Serie A). Seck è stato girato in prestito e dunque ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 (LEGGI QUI). Continua ancora a far parte della rosa granata Brandon Soppy, che è dato in uscita ormai da parecchio tempo. In realtà, la sua uscita si sta rivelando più complessa del presvisto. Anche Yann Karamoh è un altro indiziato a lasciare la Mole. Lo stesso dicasi di Nemanja Radonjic. Sul giocatore serbo - secondo quanto riportato da Sky Sport24- si sarebbe fatto avanti l'Olympiacos: il Torino avrebbe fissato una soglia di 2.5 milioni di euro per il cartellino del serbo (LEGGI QUI). Queste mancate uscite stanno bloccando anche il mercato in entrata, soprattutto sul fronte esterni. L'uscita di Soppy è infatti ritenuta fondamentale per poi inserire un altro elemento in grado di alternarsi con Bellanova, Vojvoda e Lazaro. Inoltre, anche in zona centrale in difesa si registrano delle possibili uscite, nonostante il problema alla spalla occorso a Buongiorno e il grave infortunio di inizio stagione di Schuurs.In uscita appare David Zima. Sul centrale granata è forte l'interesse dell'Amburgo.

In alternativa a Zima si pensa a un centrale difensivo italiano come Matteo Lovato. Il difensore ora in forza alla Salernitana conosce già Juric (il tecnico lo ha allenato a Verona). Altro nome molto caldo è quello di Leo Ostigard. Il club granata in queste ore avrebbe contattato il Napoli per parlare del difensore norvegese: Juric avrebbe già dato il suo benestare per l'operazione. L'interesse per Ostigard potrebbe essere una conseguenza dell'infortunio di Buongiorno alla spalla. Il sentore è che qualcosa nel reparto difensivo da qui al 1° febbraio si farà. Sul fronte fasce è definitivamente saltato il colpo Angeliño, che è ormai un nuovo giocatore della Roma. In questa settimana si era anche acceso il nome di Rafa Mir, ma le quotazioni sono ben presto scese.

Un'ultima nota riguarda Kevin Haveri che è approdato al Catania. Il terzino albanese è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto, ma la società granata avrà anche il controriscatto sul giocatore che andrà dunque a giocare in Serie C dopo l'esperienza all'Ascoli in Serie B nella prima parte di stagione.