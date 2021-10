Torino, a un passo il rinnovo di Gemello sino al 2024

Il portiere granata, classe 2000, potrebbe rinnovare con il Torino fino al 2024

Gemello, portiere classe 2000 portato al Torino in età da Under 17 dall’ex responsabile del settore giovanile Massimo Bava, ha convinto nella sua esperienza in prestito al Renate (Serie C) e fin dal ritiro estivo ha colpito positivamente la società, che è pronta a rinnovargli la fiducia. A gennaio si deciderà se Gemello rimarrà a fare il terzo o se si troverà un’opportunità per mandarlo in prestito. Intanto, colui che fu decisivo per la conquista della Supercoppa Primavera 2019 è pronto ad estendere il suo legame col Torino.