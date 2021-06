Torino-Ansaldi, c’è piena sintonia: manca solo l’ufficialità del rinnovo

Il club e l'argentino sono in piena sintonia: manca soltanto l'ufficialità del rinnovo

Manca solo la firma: Cristian Ansaldi e il Torino sono pronti ad andare avanti insieme anche nel prossimo futuro. L'argentino, insieme alla sua famiglia, si trova benissimo in città e aveva già espresso in passato la volontà di voler giocare con la maglia granata quanto più tempo possibile. Il club è rimasto piacevolmente sorpreso dal rendimento del sudamericano soprattutto nella seconda metà della stagione appena conclusa. Dunque, come già anticipato da Toro News nelle passate settimane, sono stati trovati agevolmente tutti i presupposti per proseguire il rapporto.