Torino, Cairo e le lodi a Juric: “Aperto un ciclo”. L’obiettivo è il rinnovo

Torino, le parole di Cairo e il futuro di Juric

Prima e dopo questo paragone le parti più importanti. Innanzitutto quel: "Juric mi piace da morire" come a sottolineare quanto Cairo veda in lui la persona giusta per il suo Toro. Un'iperbole che fa capire tanto. Ma il presidente granata ci mette poco a fugare dubbi sulle sue idee, perché la chiusura del messaggio è forse la parte chiave: "Se fossimo nel 2017, quando eravamo reduci da 5 stagioni belle, in estate avrei fatto di più per lui", il riferimento a un periodo storico in cui la situazione delle casse del club era più florida rispetto a oggi. "Ma devo dire che lui è stato bravo a rilanciare molti giocatori, penso a Rodriguez, Djidji e Linetty. E a valorizzare i tanti giovani che Vagnati è stato abile a scovare andando in giro per il mondo". Insomma, se potesse Cairo accontenterebbe subito Juric sul mercato. L'allenatore ha dimostrato anche con i granata di meritarsi quello sforzo in più e se l'è meritato dimostrando di saper lavorare al meglio con il materiale a sua disposizione, conditio sine qua non per giudicare positivamente un allenatore.