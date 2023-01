Torino, chi è Ilic? Il centrocampista ex Manchester City che piace a Juric

Ilic, un passato nel Manchester City e il Mondiale con la sua Serbia

All'età di 15 anni Ilic sbarca nel settore giovanile della Stella Rossa, una delle migliori squadre di tutto il panorama calcistico serbo e una delle migliori botteghe per i grandi club europei quando si tratta di acquisti dal calcio balcanico. Il futuro per lui è radioso e lo si capisce dopo pochi mesi dal suo arrivo nella Stella Rossa, tant'è che a soli 16 anni e 15 giorni esordisce in prima squadra divenendone il più giovane debuttante nella storia del club. Le sue ottime prestazioni con la formazione di Belgrado gli valgono le attenzioni del Manchester City che nel 2018, non ancora maggiorenne, acquista il suo cartellino a titolo definitivo dove ritrova il fratello Luka (oggi in forza al Bačka Topola). Dopo due prestiti al Zemun, in Serbia, e al Nac Breda, in Olanda, per Ilic si spalancano le porte della Serie A. Il Manchester City decide infatti di cederlo in prestito nell'estate del 2020 al Verona di Juric. L'estate seguente, dopo un ottimo campionato, gli scaligeri acquistarono a titolo definitivo il mediano classe 2001. La crescita di Ilic in maglia gialloblù è stata costante tanto da dimostrarsi uno dei migliori centrocampisti della Serie A e da meritarsi la chiamata della sua Serbia per il recente Mondiale in Qatar, dove ha giocato assieme ad altri granata come Lukic, Milinkovic-Savic e Radonjic.