Torino, chi è Jackson Tchatchoua: in estate una grave lesione alle vertebre

Torino, le caratteristiche di Tchatchoua

Tchatchoua è un centrocampista esterno, gioca preferibilmente sulla destra, in caso di necessità può agire anche sull'altra fascia. Nel 3-4-2-1 di Juric giocherebbe come esterno a tutta fascia o in caso di necessità anche come trequartista di destra, ma la prima opzione è la più probabile, diventando così il vice Bellanova. Si tratta di un profilo quasi sconosciuto e che non conosce la Serie A, un giovane di prospettiva, che potrebbe esplodere nel nostro campionato, non partirebbe titolare, ma con il lavoro del tecnico potrebbe diventare una grande risorsa. Il grande dubbio sul giocatore deriva da un serio infortunio che ha comportato una seria operazione riportato poche settimane fa. L'11 luglio lo Charleroi comunicava che a seguito di un incidente durante le vacanze Jackson aveva riportato una grave lesione alle vertebre cervicali. In questa stagione infatti non ha ancora disputato una partita, il giocatore continua a svolgere riabilitazione e lavora in disparte da circa 20 giorni. Il Torino dunque, previa effettuazione delle visite mediche, investirebbe su un giocatore che rappresenta sì una scommessa interessante ma che sarebbe attualmente indisponibile.