Torino, chi è Tameze: mediano con fisicità, ritrova Juric sulla sua strada

Torino, la carriera di Adrien Tameze: dal Lille al Verona

Adrien Tameze, nato a Lille il 4 gennaio 1994 da genitori camerunesi, è un mediano di rottura alto 180 cm, pesa 78 kg e gioca col piede destro. Inizia a sei anni a frequentare la scuola calcio del Lille, dove resterà fino al 2006. Successivamente si sposterà al Wasquehal e poi al Nancy, nel nord-est della Francia. Nelle giovanili giocherà 52 partite, con tre gol a referto. Avrà modo esordire anche in prima squadra. Nel 2014 è il Valenciennes a posare gli occhi su di lui. Disputa la prima stagione in seconda squadra, poi nella seconda viene promosso nella prima. Le prestazioni sono buone e a bussare alla porta del centrocampista è il Nizza. I rossoneri spendono 800.000 euro per acquistarlo e in poco tempo il giocatore diventa elemento importante per il Nizza, sia per Lucian Favre sia per Patrick Vieira. Le presenze saranno 85, con due gol e sei assist. L'Atalanta lo adocchia e nell'ultima giornata della sessione di mercato invernale della stagione 2019/20 lo porta a Bergamo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Non convince con la maglia dei bergamaschi, che non lo riscattano, ma il Verona decide di comprarlo dal Nizza per circa quattro milioni. Nella prima stagione viene allenato proprio da Ivan Juric, formando la coppia del centrocampo titolare con Ivan Ilic, che è pronto a ritrovare al Torino. Con la maglia degli scaligeri ha disputato tre stagioni da titolare, collezionando 114 presenze tra tutte le competizioni, a cui vanno aggiunti 5 gol (4 nella sola annata 21/22 con Tudor in panchina) e 2 assist. Per quanto riguarda le nazionali, Tameze vanta un percorso con le selezioni giovanili della Francia (9 presenze con Under 16, 21 con Under 17, 3 con l’Under 18), ma poi durante la sua esperienza in Italia ha scelto la nazionalità camerunese. Ma non ha ancora esordito con la selezione maggiore del paese africano.