Torino, consigli di mercato dal Mondiale: in mediana c’è ampia scelta

Tre nomi, tre profili diversi ma che nel Toro ci starebbero bene: da Hwang a Laidouni e Rieder

Roberto Ugliono

Il Mondiale entra nella fase più calda, quella delle partite a eliminazione diretta. Oltre ai nomi più illustri, nelle gare in Qatar si sono messi in mostra anche giocatori meno famosi al grande pubblico, ma che potrebbero tornare comodo al Torino. Dopo aver provato a identificare i nomi utili per la porta e per la difesa, è il momento dei centrocampisti. Come sempre è bene specificare che questi profili non sono al momento seguiti dal Toro o che quanto meno non stiamo dicendo che i granata vogliano provare a regalare a Juric uno di questi profili.

In-beom Hwang, il centrocampista dell'Olympiacos rivelazione con la Corea del Sud — Il primo è un profilo che ha sorpreso sia con il club che con la Nazionale. In-beom Hwang in estate è arrivato all'Olympiacos dove ha giocato a ottimo livello e si è preso sin da subito la maglia da titolare. È un giramondo, visto che ha giocato in tre continenti diversi: in Asia nella sua corea, in America con il Vancouver e in Europa tra Rubin Kazan e l'Olympiacos. Al Mondiale in Qatar ha fatto vedere di essere un centrocampista bravo nel dare equilibrio, facendo bene sia la fase di interdizione sia quella di possesso. Non è particolarmente bravo negli inserimenti, ma sa mettersi davanti alla difesa e dettare i tempi da metronomo e fermare le iniziative avversarie. Una sorta di Remo Freuler potenzialmente e lo svizzero in un sistema simile a quello del Toro ha fatto benissimo.

Età: 26 anni

Squadra: Olympiacos

Valore di mercato: 3,5 mln € (secondo Transfermarkt)

Scadenza contratto: 30/06/2025

Aissa Laidouni, un franco-tunisino in scadenza che darebbe solidità — Aissa Laidouni con la sua Tunisia ha sorpreso tutti. Il centrocampista è il classico interditore, bravo nel recuperare palla e fermare le iniziative avversarie. Esattamente quello che sta cercando il Toro. Dalla sua ha anche una ottima fisicità, essendo alto 1,83 metri. Cioè che può interessare i granata - oltre alle caratteristiche tecnhiche - è che il ragazzo è in scadenza a giugno con il Ferencvaros ed è nato in Francia, quindi ha il doppio passaporto, quindi non occuperebbe uno slot da extra comunitario. Insomma, a gennaio magari il Toro potrebbe provare a regalarlo a Juric regalandogli un ragazzo che manca in rosa per caratteristiche e potrebbe anche essere un affare low cost.

Età: 25 anni

Squadra: Ferencvaros

Valore di mercato: 4 mln € (secondo Transfermarkt)

Scadenza contratto: 30/06/2023

Fabian Rieder, tuttocampista con esperienza internazionale — L'ultimo profilo è uno altisonante: Fabian Rieder è sicuramente un nome importante e che non rappresenterebbe un affare low cost come i due precedenti. Il centrocampista svizzero dello Young Boys però potrebbe essere un'operazione alla Ricci, ovvero esborso economico importante, ma su un giocatore di prospettiva. Rieder, oltre a essere mancino (e il Torino non ne ha in mediana), è un tuttocampista, perfetto quindi per lo scacchiere di Juric. Sa segnare, costruire e difendere. Insomma un Lukic mancino e chissà che non possa essere lui il profilo su cui investire dovesse andare via il serbo dal Toro. Di certo sarebbe un colpo molto importante per il Toro.

Età: 20 anni

Squadra: Young Boys

Valore di mercato: 10 mln € (secondo Transfermarkt)

Scadenza contratto: 30/06/2025