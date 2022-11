Torino e Vanja Milinkovic-Savic, rinnovo vicino. Dopo il Qatar si può chiudere

Dopo aver siglato il rinnovo di contratto, il responsabile dell'area tecnica granata Davide Vagnati vede la sua posizione rinsaldata e può muoversi con forza sul mercato, partendo dalle questioni dei rinnovi. Tra le diverse trattative aperte, la più vicina a una conclusione è quella per il prolungamento di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere è molto stimato sia dalla società che dall'allenatore: Juric elogia spesso il portiere serbo, rilanciato con forza e convinzione in questa stagione dopo che in quella precedente era stato accantonato nella parte finale di campionato, e ne sfrutta spesso le ottime qualità di lancio lungo. Il giocatore ha un contratto fino al 2024, ma in questi giorni ci sono stati contatti con la società granata per instaurare un discorso legato al rinnovo contrattuale. Al momento la situazione sembra rosea, con entrambe le parti intenzionate ad andare in fondo a questa trattativa.