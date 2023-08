Torino, gli acquisti record dell’era Cairo: Vlasic entra in top ten

E' ora ufficiale il ritorno in granata a titolo definitivo di Nikola Vlasic , per un totale di 12.8 milioni di euro. Il croato diventa così il sesto acquisto più costoso dell'era Cairo, investimento importante dunque quello fatto sul trequartista, che dopo la passata stagione ha guadagnato la fiducia di Juric e della società. Va detto che nella top 10 degli acquisti più onerosi dell'era Cairo, diversi non sono poi riusciti a rendere quanto ci si sarebbe aspettato. Da Verdi a Zaza e Niang, alcuni dei nomi nella lista sono da considerarsi veri e propri flop, mentre altri (come Ilic, Immobile e Ricci) rappresentano acquisti più che azzeccati.

Torino, Vlasic il sesto giocatore più oneroso dell'era Cairo

Quello di Vlasic inoltre è il terzo acquisto ad entrare nella top 10 dei più costosi da quando in panchina siede Ivan Juric, segnale che dall'arrivo del tecnico ci sono stati investimenti importanti per potenziare la rosa. In testa a questa speciale classifica troviamo Simone Verdi, pagato la bellezza di 22 milioni, giocatore che non ha avuto il rendimento che ci si aspettava e su cui aleggiano ancora parecchi dubbi e incertezze. Negli ultimi due anni l'ex Napoli è andato in prestito alla Salernitana e al Verona, mentre adesso si cerca una soluzione per il futuro. Al secondo posto troviamo Ivan Ilic, giocatore arrivato grazie a Juric a gennaio per 15.7 milioni, il serbo si è inserito bene all'interno del gruppo e ha dimostrato di avere ampi margini di crescita. Ad essere ancora nella attuale rosa del Torino troviamo anche Samuele Ricci, arrivato sotto il comando di Juric per 9.5 milioni si posiziona al decimo posto degli acquisti record. In questa speciale top 10 dunque, ben 4 giocatori sono nell'attuale rosa dei granata e 3 di loro - Vlasic, Ilic e Ricci - sono tra le punte di diamante della rosa di Juric e su di loro il croato punta molto.