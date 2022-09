Torino, il ritorno di Praet è un’ipotesi sempre più lontana. La situazione

Il tormentone di mercato degli ultimi giorni in casa Toro potrebbe non avere un lieto fine. Appare sempre più lontano il ritorno di Dennis Praet, il trequartista che ha giocato in granata nella scorsa stagione salvo poi non essere riscattato e tornare al Leicester. Il club inglese, infatti, non sarebbe infatti propenso a trattarne la cessione prima di aver trovato il sostituto adeguato; sostituto che si pensava potesse essere l'atalantino Boga, ma nelle ultime ore non sono stati fatti passi avanti nell’operazione. Da capire ora se ci saranno spiragli per riaprire i discorsi o se il Dt Vagnati virerà su altri obiettivi: da non escludere anche che il mercato in entrata del Toro, senza l'arrivo di Praet, sia concluso.