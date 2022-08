Torino, Ilkhan atteso in serata a Milano: la situazione

Emirhan Ilkhan, il giovane centrocampista del Besiktas classe 2004, è sempre più vicino al Torino: in serata, infatti, è previsto il suo arrivo a Milano, per poi trasferirsi nel capoluogo piemontese. In questo modo, nella giornata di domani, venerdì 5 agosto, il giocatore potrà già svolgere le visite mediche per poi firmare successivamente il contratto: Ilkhan, ricordiamo, è stato acquistato dal Besiktas, a cui il Torino ha deciso di pagare la clausola rescissoria di 4.5 milioni di euro che legava il giocatore al club turco. Decisiva la volontà anche del ragazzo, che in serata atterrerà a Milano, poi le visite mediche e soltanto a quel punto sarà ufficiale il suo arrivo.