Torino, le prossime mosse di Vagnati: tra rinnovi e calciomercato

Rinnovo è la parola del presente e del futuro per Davide Vagnati. Non solo perché il responsabile dell'area tecnica del Torino ha appena prolungato fino al 2025 il contratto con la società granata, ma perché ora sulla sua agenda c'è all'ordine del giorno proprio i rinnovi di alcuni giocatori della squadra, ma non solo. Gennaio si avvicina e quindi anche il calciomercato, durante il quale il Toro dovrà intervenire per poter completare la rosa a disposizione di Ivan Juric così da accontentare le sue richieste (esposte anche chiaramente nell'ultima conferenza stampa post partita).

Partiamo dai rinnovi. Innanzitutto verrà quasi sicuramente definito a breve il prolungamento e adeguamento del contratto di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo è sempre più titolare del Torino e dopo aver rinnovato nell'estate del 2021, ha ancora solamente un anno e mezzo di contratto. Per questo motivo i granata vogliono blindarlo, essendo ormai un ragazzo su cui club e allenatore hanno investito. Vanja - dopo alcune difficoltà nella scorsa stagione - ha messo in mostra una piccola crescita migliorando il suo rendimento e dimostrando come con la continuità possa diventare sempre più affidabile.

Dopodiché Vagnati si occuperà di altri due discorsi: il contratto di Sasa Lukic e di Mergim Vojvoda. Anche loro sono in scadenza nel giugno 2024 e quindi ora è il momento di prolungare il loro legame con il club granata. Quello di Lukic era stato il tema caldo dopo l'ammutinamento prima della partita d'esordio contro il Monza. Ora le parti sono al lavoro per trovare la giusta intesa. Non finisce qui però il compito di Vagnati, che a gennaio dovrà anche intervenire sul mercato. La priorità sarà sicuramente il centrocampo. A Juric continua a mancare una figura alla Pobega per intenderci, ma al di là del profilo del giocatore sicuramente un uomo in più in mediana servirà ai granata. D'altronde al momento sono solamente tre i centrocampisti pronti, ovvero Lukic, Linetty e Ricci. A loro va poi aggiunta la scommessa Ilkhan (che ha un minutaggio davvero risicato) e quella di Adopo, che ha giocato di più rispetto al turco, ma difficilmente può essere pronto per giocare anche dal primo minuto. Quattro canali aperti su cui Vagnati è al lavoro. In cima alla sua agenda ci sono questi nodi da sciogliere.