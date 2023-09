Torino, agenda rinnovi: a Ricci e Rodriguez la priorità. La situazione

Torino e i rinnovi di contratto: da Linetty a Djidji

Poi ci sono le altre situazioni sulle quali con il passare dei mesi il Toro dovrà fare le sue valutazioni e non solo, perché anche i giocatori potrebbero prendere scelte differenti. Karol Linetty, Luca Gemello, Mergim Vojvoda e Koffi Djidji sono in scadenza 2024 tutti e quattro. Il polacco con Juric ha comunque molta importanza e il suo minutaggio è abbastanza buono, le parti dovranno sedersi a un tavolo e decidere cosa fare in futuro. Per Gemello è stata esercitata un'opzione sino al 2024, ma già da settimane si era rimasti in parola per un prolungamento del contratto che andasse anche oltre. Per Djidji invece andranno fatte delle valutazioni. Il francese sta affrontando seri problemi di pubalgia e dopo il prolungamento di un anno del contratto che lo legava al Toro andranno fatti dei ragionamenti in società. Lui - come spiegato da Juric - è comunque una pedina molto importante per i granata dal punto di vista tecnico, ma le condizioni fisiche sono determinanti. L'unico discorso relativamente semplice è quello di Vojvoda, che ha un'opzione di rinnovo annuale. Quindi il Toro potrà decidere se esercitare l'opzione o meno. Tutte strategie che potrebbero anche passare dalle decisioni sul futuro, ovvero sull'eventuale rinnovo di Juric o no.