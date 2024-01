Torino Primavera, è fatta per l’arrivo di Senan Mullen dal Dundalk a titolo definitivo

Il Torino Primavera prepara un colpo in entrata. Ormai è fatta per l'arrivo del centrocampista irlandese Senan Mullen, classe 2005. Mullen, irlandese di nazionalità, arriva a titolo definitivo dal Dundalk, squadra che milita nella massima serie irlandese. Mullen è un ragazzo di prospettiva, come dimostra il suo percorso di crescita che lo ha portato già a raccogliere 4 presenze in Prima squadra. Inoltre, Mullen rientra da tempo nel giro delle nazionali giovanili irlandesi. A Torino quindi arriva un ragazzo che in patria si stava preparando per il salto in Prima squadra. Si tratta di un rinforzo interessante per Scurto, che vede arricchirsi la linea mediana con un elemento come Mullen: giovane e con qualche esperienza tra i grandi. Insomma, è il segnale di quanto la società voglia continuare a investire sui giovani e provare anche a dire la propria fino alla fine nel Primavera 1.