Torino, quasi il 75% ritiene al momento più utile una punta che un trequartista

Al Torino mancano ancora alcuni innesti per avere una rosa competitiva, soprattutto nel reparto offensivo, come fatto notare anche da Ivan Juric. Noi di Toro News vi abbiamo chiesto se il Torino ha più bisogno di un attaccante centrale o di un trequartista. Di 1468 votanti ben 1078 credono che in questo momento una punta sia più necessaria di un trequartista mentre 390 pensano il contrario. Il 75% dei votanti, quindi una buona maggioranza, crede che al Torino, nel reparto offensivo, occorra più di tutti una terza punta. Di seguito il risultato del sondaggio.