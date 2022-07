Torino-Radonjic, le reazioni social: i tifosi dell’OM non si disperano…

Dopo l'ufficialità del passaggio di Nemanja Radonjic al Torino , l' Olympique Marsiglia (che detiene ancora il cartellino del giocatore) ha salutato il serbo augurandogli buona fortuna attraverso il proprio canale Twitter ufficiale. Molti i commenti sotto il post, con la maggior parte dei tifosi marsigliesi che esulta ironicamente per la partenza dell'esterno e si augura una sua cessione a titolo definitivo. Questo non è certo l'unico criterio per giudicare la bontà di un'operazione in entrata e si sa che nel calcio le cose cambiano spesso, ma il parere dell'opinione pubblica è sicuramente un elemento per valutare come siano stati gli ultimi anni di carriera di Radonjic.

Ricordiamo che il neo-acquisto granata (qui il suo curriculum) è arrivato all'OM nel 2018 per vivere in Provenza due stagioni e mezza; la società marsigliese ha smesso nel 2021 di contare su di lui, mandandolo in prestito prima all'Hertha Berlino e poi al Benfica. Va di certo tenuto conto che le attese e le pretese dell'OM sono quelle di un club ai vertici del campionato: per intendersi, il club è arrivato secondo nell'ultima Ligue 1, dietro solo al Paris Saint Germain. In ogni caso, tra chi commenta sui social c'è chi si rallegra della cessione di Radonjic, ritenuto ormai non più utile alla causa, e c'è chi si rammarica per il fatto che non sia stato ceduto a titolo definitivo. Un tifoso, ironicamente, commenta: "I marsigliesi piangono"