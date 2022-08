Torino, senti il presidente del Besiktas: “Ilkhan ha chiesto di andarsene”

Il Torino è sempre più vicino a Emirhan Ilkhan , e la conferma arriva direttamente dalla Turchia. Il presidente del Besiktas Ahmet Nur Çebi , infatti, ha dichiarato in conferenza stampa che la volontà del centrocampista classe 2004 è quella di lasciare il club turco. "Abbiamo cercato di convincere Emirhan a restare per tre giorni, - spiega Çebi - ma lui vuole andare via. I giocatori non sono schiavi, non possiamo costringerli a restare al Besiktas contro la loro volontà, e non mi metterò di certo tra il ragazzo e i suoi sogni. Ci sarà data una somma in cambio".

Ahmet Nur Çebi ha fatto sapere che il responsabile del vivaio del Besiktas, Onder Karaveli, ha anche cercato di mettersi in contatto con la famiglia di Ilkhan. “Ma nessuno gli ha risposto”, ha svelato il presidente nel chiaro tentativo di mettersi in buona luce davanti alla piazza. “Persone che chiamavano Onder un maestro hanno rifiutato di incontrarlo. Emirhan ha detto che non vuole più giocare nel Besiktas e vuole trasferirsi in Europa. Tutto diventerà chiaro lunedì”. Ahmet Nur Çebi, infine, conferma il costo dell’operazione per il Torino, che ha esercitato la clausola rescissoria prevista sul contratto del giocatore: “Abbiamo venduto Ilkhan a 4.5 milioni e siamo stati criticati, ma stiamo trattando Kerem Atakan Kesgin del Sivasspor, che ci viene offerto a un terzo di quella cifra. Penso che si debbano guardare le cose da diversi punti di vista”. Dunque è ormai partito il conto alla rovescia per vedere Ilkhan in Italia, le operazioni burocratiche sono in corso e presto il giocatore 2004 arriverà a Torino.