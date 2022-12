Torino, serve rinforzare la difesa numericamente: sondati Peda e Renan

Il Torino ha bisogno di rinforzare numericamente il reparto arretrato. La difesa necessita almeno di un uomo in più: i granata possono contare solo su cinque difensori di ruolo (Djidji, Zima, Buongiorno, Schuurs, Rodriguez) e in più il franco-ivoriano è in scadenza a giugno. La trattiva per il rinnovo non sembra infattibile, però, a prescindere del suo esito, un calciatore a Juric potrebbe essere davvero d'aiuto ad evitare situazioni emergenziali come a Monza alla prima di campionato con l'inserimento di Adopo come centrale.

Toro: il polacco Peda e il brasiliano Renan tra i papabili

Il difensore Peda della SPAL è sicuramente uno dei giocatori che il Torino ha sondato per il futuro mercato di gennaio. Il ragazzo, polacco classe 2002, è stato portato in Italia dal ds Davide Vagnati nel 2019 dal Legia Varsavia. In occasione di Perugia-SPAL è stato anche visionato dal direttore del settore giovanile granata Ludergnani: quest'anno con De Rossi in panchina è diventato uno dei cardini della difesa degli estensi. Per quanto riguarda Renan, c'è stato un sondaggio da parte della dirigenza granata. Il difensore, classe 2003 in forza al Corinthians, è stato oggetto di interesse di diversi club europei dopo che si è preso la titolarità nel suo club. Il Torino in Brasile ha fatto buoni colpi negli ultimi anni in difesa con Bremer e Lyanco, non è detto che non si possa aprire una vera e propria trattativa anche per lui.