UFFICIALE – Torino, Zaza risolve il contratto: addio al centravanti dopo 4 anni

Simone Zaza non è più un calciatore del Torino. L'attaccante classe 1991 ha infatti risolto consensualmente il suo contratto firmato nell'estate 2018 che scadeva il 30 giugno 2023. Una conclusione piuttosto annunciata se si considera che Zaza era ai margini della rosa di fatto da mesi e il Torino non aveva intenzione di riconoscere per un altro anno l'ingaggio di 1.9 milioni. E' stato trovato un accordo sulla buonuscita e anche il Torino FC ha confermato con una nota il divorzio dal centravanti. Zaza, con il cartellino in mano, avrà la possibilità di cercare la sua prossima destinazione se necessario anche dopo la conclusione del calciomercato fissata per domani.