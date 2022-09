Toro, dagli esuberi a Praet: cosa aspettarsi dall’ultimo giorno di calciomercato

In entrata ultimo tentativo per riportare il belga alla corte di Juric, in uscita spicca Verdi

Alberto Giulini

Il tempo stringe: alle 20 di oggi - giovedì 1 settembre - si chiuderà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato ed in casa Toro sono ancora diversi i discorsi in ballo. A partire dal mercato in uscita, dove spicca la cessione di Simone Verdi: tutto apparecchiato per il trasferimento al Verona in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligatorio al realizzarsi di determinate condizioni, gli scaligeri stanno facendo le ultime valutazioni prima di definire l’affare. Cercano sistemazione anche gli altri giocatori fuori dal progetto tecnico, ovvero Armando Izzo e Simone Edera.

In entrata: pronto l’ultimo assalto a Praet

Per quanto riguarda il mercato in entrato, occhi puntati su Dennis Praet. L’apertura del Leicester alla cessione in prestito ha riscaldato l’asse che porterebbe il belga alla corte di Juric, che ieri ha ribadito la necessità di reperire un ulteriore rinforzo nel reparto avanzato. Il tempo però stringe ed i granata oggi faranno l’ultimo tentativo per chiudere l’operazione e riportare il trequartista all’ombra della Mole. Più difficile la situazione in mezzo al campo, dove Juric ha richiesto un giocatore di maggiore sostanza rispetto agli elementi già in rosa. Il Toro è pronto a cogliere eventuali occasioni, ma a poche ore dal gong non sarà facile piazzare il colpo.

Mercato Primavera: obiettivo terzino sinistro

Si muove anche il mercato della Primavera, alla ricerca di ulteriori rinforzi dopo l’ottimo avvio di stagione con tre vittorie in tre gare di campionato. I granata hanno tesserato il centrocampista Joan Ruiz proveniente dal Villarreal e sono alla ricerca di altri tasselli per migliorare la rosa di Scurto. Tra gli obiettivi di Ludergnani c’è un terzino sinistro e, qualora si presentasse l’occasione, anche un’ulteriore pedina a centrocampo. Si prospetta dunque un ultimo giorno di mercato con diversi discorsi in ballo, ma il tempo stringe: alle 20 il gong.