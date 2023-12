Toro, dall’esterno mancino ai ritocchi in attacco: cosa aspettarsi dal mercato

I trequartisti sono in esubero, se Pellegri va in prestito servirà un vice Zapata

Non saranno necessari grossi stravolgimenti, ma il mercato di gennaio potrebbe servire a ritoccare il Toro in quei reparti in cui la rosa ha ancora bisogno di qualche aggiustamento. "Credo che dobbiamo essere contenti della squadra che abbiamo e tenercela stretta" ha risposto Cairo a chi gli chiedeva di possibili miglioramento, ma alcuni movimenti potrebbero fare molto comodo a Juric.

Manca un esterno di piede mancino — Quanto al mercato in entrata, si può pensare prima di tutto ad un esterno di piede mancino. In estate la scelta è ricaduta su un destro di piede che potesse venire a giocare verso l'interno del campo, lasciando la corsia libera per il trequartista. Ora che il Toro ha cambiato modulo, avere un giocatore che non debba sempre rientrare prima di crossare potrebbe agevolare la produzione offensiva. Ovviamente inserire un esterno mancino a gennaio non sarà facile, considerata anche la presenza di già quattro giocatori in rosa, ma sarebbe un'operazione intelligente per puntellare un reparto che ha contribuito poco in zona gol (solo Bellanova ha trovato due assist, tutti gli altri sono ancora a secco).

Trequartisti in esubero, Pellegri in prestito? — Gli importanti cambiamenti nel reparto avanzato impongono un ragionamento anche sui trequartisti. Juric ha dovuto cambiare modulo innanzitutto perché la batteria di giocatori a sua disposizione non era in grado di fare la differenza e ora il 3-5-2 li penalizza. Spicca innanzitutto il caso Radonjic, per ragioni tattiche ma non solo. Seck è finito nel dimenticatoio, Karamoh è stato impiegato con il contagocce come vice Sanabria. Non si può escludere un prestito al Genoa per Pellegri, che in rossoblù potrebbe trovare spazio con più continuità. In tal caso, i granata avrebbero bisogno di inserire un'altra prima punta come alternativa a Sanabria.

