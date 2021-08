Toro, i giovani nel limbo: poco spazio in prima squadra, futuro da valutare

L’amichevole contro la Pro Vercelli avrebbe garantito l’opportunità di mettersi in mostra, ora bisognerà trovare la soluzione migliore

Ultimato il ritiro e con il campionato che inizia ad avvicinarsi, in casa Toro è tempo di bilanci anche per i più giovani. Sono diversi quelli che attualmente si stanno allenando con la prima squadra ma il cui futuro è ancora tutto da decifrare. Un’ottima occasione sarebbe stata l’amichevole contro la Pro Vercelli ma la gara, inizialmente programmata per domani pomeriggio al Filadelfia, è stata annullata .

Un’occasione in meno, dunque, ma il tempo scorre e bisognerà definire il futuro di otto giovani calciatori. Tutti elementi che stanno continuando a lavorare con la prima squadra, ma che hanno trovato sempre meno spazio nelle amichevoli. E l’impressione è che difficilmente potrebbero trovarlo ora che inizieranno ad arrivare i primi appuntamenti ufficiali. Bisognerà quindi trovare la soluzione migliore per i classe 2000 Gemello, Kone, Millico e Rauti. Così come sarà da valutare anche il futuro di Warming: il danese ha trovato decisamente meno spazio nelle ultime uscite ed è sempre più chiuso con l’arrivo di Pjaca. Tutto da scrivere anche il destino dei 2002 Sava, Celesia e del neo arrivato Stojkovic. L’amichevole contro la Pro Vercelli avrebbe rappresentato un importante banco di prova, ora lo spazio rischia di essere pochissimo ed occorrerà trovare la soluzione migliore per ognuno di loro.