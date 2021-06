Toro, in porta si valutano anche i giovani: Gemello e Sava si candidano

Il portiere della Primavera ed il classe 2000 reduce dal prestito al Renate potrebbero partire con la prima squadra

Alberto Giulini

Con il rinnovo di Milinkovic-Savic, inizia parzialmente a prendere forma quella che sarà la batteria di portieri a disposizione di Ivan Juric. In attesa di sapere quale sarà il futuro di Salvatore Sirigu e di conseguenza a chi verrà affidato il compito di difendere i pali granata, in casa Toro un occhio di riguardo sarà riservato anche ai giocatori già sotto contratto. I nomi da valutare, per quanto riguarda i portieri, sono quelli di Razvan Sava e Luca Gemello.

SAVA - Classe 2002, Sava è stato prelevato in estate dalla Juventus per rinforzare la Primavera. Il portiere, dopo aver chiuso la scorsa stagione in prestito al Lecce, è approdato in maglia granata a titolo definitivo firmando un contratto triennale. In granata Sava ha vinto la concorrenza di Pirola e Girelli, conquistandosi fin da subito i gradi di titolare sia con Cottafava sia con Coppitelli (che lo ha lasciato fuori solamente in due partite). L'estremo difensore, terminato il campionato con la Primavera, è possibile che parta per il ritiro con la prima squadra. Forte di un vincolo con i granata fino al 2023, potrebbe a quel punto giocarsi le sue carte per provare a far parte del pacchetto di portieri per la prossima stagione.

GEMELLO - Stagione completamente diversa per Luca Gemello, reduce dalla sua seconda esperienza tra i professionisti. Con la maglia del Renate il portiere classe 2000 originario del cuneese ha compiuto il salto di qualità, disputando un campionato di altissimo livello ed arrivando molto vicino alla promozione in Serie B. Il biglietto da visita è dunque dei migliori, ma il contratto di Gemello scadrà nel 2022. Il Toro si trova dunque ad un bivio: puntare sul portiere rinnovandogli il contratto (per poi decidere se tenerlo in rosa o prestarlo) oppure venderlo subito per non perderlo a zero. Nel frattempo, dovesse arrivare la probabile chiamata per il ritiro agli ordini di Juric, Gemello sarebbe pronto a giocarsi le sue carte.