Toro, l’addio di Singo alimenta il mercato sugli esterni: si cercano due innesti

A destra può tornare Lazaro come vice Bellanova

Per quanto riguarda la corsia di destra, si cerca un giocatore da affiancare a Bellanova. L’ex Inter è il titolare designato, ma il gioco di Juric è molto dispendioso e quindi sulle corsie anche i cambi devono essere di buon livello. Il nome tornato in auge nelle ultime ventiquattro ore è quello di Lazaro, autore di una buona stagione prima dell’infortunio al ginocchio. L’austriaco piace a Juric che ne ha sempre parlato bene ed è in uscita dall’Inter: si presentassero le giuste condizioni economiche i granata potrebbero affondare il colpo per assicurarsi il giocatore da affiancare a Bellanova. Intanto in rosa c’è anche Bayeye: ci sono richieste per il prestito, ma la partenza non è scontata e potrebbe anche restare in rosa come quinto esterno. La certezza è che sugli esterni si prospetta un finale di mercato intenso in cui i granata andranno a caccia di due giocatori.