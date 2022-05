Calciomercato Torino, per la porta anche Gabriel nei radar: opzione a costo zero

Il portiere brasiliano protagonista della promozione del Lecce si svincola il prossimo 30 giugno ed è stato proposto al club granata

Il ruolo in cui si sono registrate più difficoltà in questa stagione del Torino è stato senza dubbio quello del portiere. Le due figure che hanno ricoperto questa posizione per ben 37 partite su 38, ovvero Milinkovic-Savic e Berisha, non hanno offerto le giuste garanzie e per questo il Toro si guarda attorno per un nuovo estremo difensore. Uno dei nomi, che già era stato sondato in passato dai granata è quello del brasiliano Gabriel , protagonista della promozione del Lecce.

IL PROFILO - Gabriel Vasconcelos Ferreira è un portiere nato il 27 settembre 1992 a Unaí in Brasile. Il primo club a credere in questo portiere alto 193 centimetri e a portarlo in Italia è il Milan che lo acquista nel 2012 dal Cruzeiro. In rossonero però non ricopre mai il ruolo del titolare e fino al 2014 raccoglie 7 presenze in Serie A. In seguito inizia una serie di prestiti a Carpi, Napoli, Cagliari ed Empoli. Nel 2018 passa a titolo definitivo al Perugia e l'anno successivo si trasferisce nel Lecce dove milita ancora tuttora. In Serie A ha disputato 45 incontri, la maggior parte dei quali (34) nella stagione 2019/20 vissuta da protagonista con il Lecce. Molto più significativa è invece l'esperienza che ha già fatto in Serie B dove per lui si contano ben 160 presenze. Nell'ultimo campionato con la maglia della formazione leccese è sceso in campo 31 volte subendo 24 reti e riuscendo a tenere la porta inviolata in ben 14 occasioni. Con il Lecce quest'anno è riuscito anche ad ottenere la promozione in Serie A piazzandosi al primo posto del campionato cadetto. Gabriel, magari con Berisha, può rappresentare il futuro della porta granata? Presto per dirlo, ma il nome va tenuto in considerazione.