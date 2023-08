Toro, Ricci dal 1′ a Reims: nessuna novità di mercato, ma condizioni da valutare

Ancora nessun rilancio Lazio: serve un’offerta irrinunciabile

Intanto Ricci continua a essere un profilo molto chiacchierato sul mercato. Come noto ormai da alcune settimane, sul centrocampista c’è l’interesse della Lazio che lo sta seguendo su indicazione esplicita di Sarri. Fino a questo momento i tentativi del club capitolino sono stati rispediti al mittente, ma i biancocelesti potrebbero fare un ulteriore tentativo (al momento non sono state presentate nuove offerte rispetto a quella già rifiutata di 20 milioni bonus compresi). Il fatto che Ricci sia sceso in campo dal 1’ è però un chiaro segnale del fatto che al momento non ci sia nessuna avvisaglia di cessione. Sulla situazione del centrocampista va detto che il Toro pianifica di trattenere il giocatore a meno di offerte da 25-30 milioni di euro. Offerte che, al momento, non sono arrivate. Ma fino al 1° settembre non si potranno avere certezze in merito.