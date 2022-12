Toro, settimane decisive per il futuro di Lukic: senza rinnovo sarà cessione

Sono settimane decisive per il futuro di Sasa Lukic: proseguono i contatti tra l'entourage del giocatore ed il Toro con al centro dei discorsi prima di tutto il rinnovo di contratto del centrocampista. Il serbo è legato ai granata fino al 30 giugno 2024 ed al momento non è stata ancora raggiunta un'intesa per siglare un nuovo accordo. Anzi, alla vigilia della prima giornata di campionato i contrasti maturati nel corso delle trattative avevano indotto il centrocampista ad ammutinarsi e saltare la trasferta di Monza. Il caso rientrò immediatamente nell'interesse comune di tutte le parti in causa, ma ad oggi la fumata bianca non è ancora vicina.

Contatti per il rinnovo: senza accordo, addio possibile già a gennaio

La prima cosa da capire saranno le intenzioni di Lukic, che alla vigilia del Mondiale aveva aperto ad un addio al Toro: "Ho grandi ambizioni e sono sicuro che arriverò dove mi ero prefissato, vedremo se dopo il Mondiale o la prossima estate". Intanto proseguono i discorsi relativi al rinnovo del serbo, snodo fondamentare per definire quello che sarà il futuro prossimo. In caso di mancato prolungamento, Lukic verrebbe ceduto per evitare di perdere a zero un capitale importante come già avvenuto in estate con Belotti. E non sarebbe affatto da escludere un addio già nel mercato di gennaio, quando il prezzo del cartellino non sarebbe ancora eccessivamente limitato dall'imminente scadenza contrattuale. Le settimane in arrivo saranno dunque decisive: senza accordo per il rinnovo per Lukic si apriranno le porte dell'addio al Toro, con inevitabili ripercussioni sui movimenti in entrata del mercato granata.