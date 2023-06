Toro: Verona salvo, ma non scatta l’obbligo di riscatto per Verdi. Ecco perchè

Nella serata di domenica ha festeggiato la salvezza con il Verona. Ma non è certo che rimarrà nel club scaligero. Simone Verdi vede il suo destino professionale ancora tutto da scrivere nonostante la permanenza in A dei gialloblù, che era solo uno dei requisiti che avrebbero fatto scattare l’obbligo di riscatto da cinque milioni. L’altra? Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, serviva il 50% delle presenze da 45 minuti, che non sono state completate dal classe '92. Dunque, l’obbligo di riscatto rimane un semplice diritto che il club del presidente Setti può esercitare o meno. Se ciò non accadrà, Verdi farà ritorno al Torino dal 1° luglio, avendo un contratto lungo fino al 30 giugno 2024. E a quel punto ci sarebbe da trovare una nuova sistemazione per il trequartista che nel 2019 fu acquistato per circa 25 milioni dal patron Urbano Cairo.