UFFICIALE – Aleksej Miranchuk è un nuovo giocatore del Torino

Il trequartista russo arriva in granata dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto

Tramite il suo sito ufficiale il Torino FC ha dato l'annuncio ufficiale del trasferimento in granata di Aleksej Miranchuk . Il ragazzo, arrivato ieri sera in città, ha effettuato questa mattina le visite mediche con successo, alle quali è seguita la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale. Il russo arriva in granata dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro.

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio - a titolo temporaneo con l’opzione per l’acquisto definitivo - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alexey Miranchuk. Miranchuk è nato a Slavjansk-na-Kubani, in Russia, il 17 ottobre 1995. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dello Spartak Mosca e poi nella Lokomotiv Mosca, con quest’ultima squadra ha esordito a 17 anni nel massimo campionato russo. In otto stagioni ha disputato 228 partite e segnato 43 gol, vincendo un campionato, tre coppe nazionali ed una Supercoppa di Russia. Nel 2020 il suo approdo in Italia, con l’Atalanta, e uno score di 56 presenze e 9 gol tra Serie A, Coppa Italia, Champions ed Europa League. Per Miranchuk anche 20 partite e 1 gol nell’Under 21 della Russia e 41 presenze e 6 reti con la Nazionale maggiore. Tutta la Società accoglie Alexey Miranchuk con un cordiale benvenuto a Torino: buon lavoro, Sempre Forza Toro!