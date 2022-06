Ufficiale, Andrea Sottil è il nuovo allenatore dell’Udinese: contratto fino al 2023

Per l'ex tecnico dell'Ascoli si tratta di un ritorno in Friuli: aveva giocato con la maglia bianconera per quattro stagioni

Andrea Sottil è il nuovo allenatore dell'Udinese. L'ex tecnico dell'Ascoli ha firmato un contratto con i friulani fino al 30 giugno 2023 con opzione per un'ulteriore stagione, e sarà quindi lui a prendere il posto di Gabriele Cioffi sulla panchina dei bianconeri. Si tratta di un ritorno per Sottil, che ha giocato per l'Udinese dal 1999 al 2003 collezionando 87 presenze e segnando sei gol. La sua carriera calcistica è invece iniziata al Torino, squadra in cui ha fatto la trafila delle giovanili esordendo poi in Prima squadra nel 1992; resterà in granata fino al 1994, anno in cui si trasferirà alla Fiorentina.