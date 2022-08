UFFICIALE – Ben Kone in prestito al Frosinone, controriscatto a favore del Toro

Definita in uscita la trattativa che porta Kone al Frosinone

Ben Lhassine Kone si trasferisce in prestito al Frosinone. La trattativa era in atto da giorni e si era chiusa nella giornata di domenica. Kone, chiuso nel centrocampo granata, tornerà quindi a fare esperienza in Serie B. La formula negoziata tra le parti è quella del prestito con diritto di riscatto a favore del Frosinone e di controriscatto a favore invece del Torino. Una formula che permette al Torino di mantenere il controllo sul cartellino del giocatore - legato ai granata da un contratto fino al 2024 - e al Frosinone di incassare un premio di valorizzazione del giocatore a fine anno.