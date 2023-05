UFFICIALE – Garbett non è più un giocatore del Toro: il NAC Breda lo ha riscattato

La scorsa sessione invernale di calciomercato Matthew Garbett era passato in prestito con diritto di riscatto dal Torino al NAC Breda. La formazione olandese ha comunicato che ha esercitato l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista neozelandese. L'ex granata, come si apprende dalla nota pubblicata sul sito ufficiale del club olandese, ha firmato un contratto biennale con opzione per un ulteriore anno. Garbett saluta quindi il Toro in modo definitivo dopo aver giocato la stagione 2021/22 con la maglia della Primavera granata (3 reti e due assist in 30 presenze) e dopo aver esordito anche in Prima squadra subentrando a Vlasic nel finale del match dello scorso ottobre in Coppa Italia contro il Cittadella.