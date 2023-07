UFFICIALE – Magnus Warming è un nuovo giocatore del Brann

Brann, le prime parole di Warming

Warming saluta quindi il Torino, a due anni dall'arrivo in granata e senza essere riuscito a convincere il club. Queste le prime parole del danese da nuovo giocatore del Brann: "Sono molto felice di avere questa entusiasmante opportunità. Spero, per me e per il club, di concludere la stagione nella parte alta della classifica". Warming si è poi descritto ai tifosi norvegesi: "Prima di tutto sono un dribblatore, ma sono anche veloce e fisicamente forte, quindi penso che l'Eliteserien mi andrà bene". Infine l'ex giocatore del Toro si è soffermato su quanto imparato tra Italia e Germania con le maglie di Torino e Darmstadt: "Il calcio italiano è molto tattico, quindi ho dovuto familiarizzare con molti nuovi sistemi di gioco. In Germania il calcio è molto più fisico, il tempo lì mi ha reso più forte incampo".