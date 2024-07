UFFICIALE: Nicola Rauti si accasa al Vicenza. La formula

Nicola Rauti, attaccante classe 2000 di proprietà del Torino, è stato ceduto in prestito al Vicenza, club che milita in Serie C. I veneti avranno un diritto di riscatto, il Toro mantiene il controriscatto. Il contratto di Rauti scadrà nel 2026. Nella scorsa stagione l'attaccante ha giocato in Serie B nel Südtirol, con cui ha collezionato 24 presenze, un gol e un assist. Di seguito il comunicato del club vicentino.