UFFICIALE – Passador passa alla Pro Vercelli a titolo definitivo

Classe 2003, 21 anni compiuti a febbraio, Pietro Passador è pronto a rilanciarsi in Serie C. L'estremo difensore, formatosi nell'Under19 granata, ha trascorso metà della passata stagione in prestito al Rimini, sempre Serie C, senza però mai trovare il campo. A gennaio è poi tornato a Torino come quarto portiere. Ora è arrivata l'ufficialità, il giocatore passerà a titolo definitivo alla Pro Vercelli. A seguire il comunicato ufficiale del club: