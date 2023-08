UFFICIALE – Soppy è un nuovo giocatore del Torino

Soppy è nato ad Aubervilliers, in Francia, il 21 febbraio 2002. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Rennes, con i transalpini ha debuttato in Ligue 1 il 22 agosto 2020 nella sfida pareggiata 1-1 contro il Lille. Nello stesso anno colleziona anche 2 presenze in Champions League, contro il Siviglia. Giunto in Italia nel 2021, ha vestito dapprima la maglia dell'Udinese e successivamente quell'Atalanta. Con i bergamaschi nell'ultimo campionato ha collezionato 15 presenze, servendo quattro assist.