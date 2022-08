UFFICIALE – Torino Primavera, Hennaux a titolo definitivo dal Gent

La Primavera del Torino registra un nuovo acquisto: in arrivo Ayrton Hennaux dal Gent a titolo definitivo. Il portiere classe 2005 di nazionalità belga aveva già fatto il ritiro precampionato in prova con la Primavera granata e proverà dunque a giocarsi un posto nella rosa di Giuseppe Scurto, formazione che al momento fa affidamento su Passador tra i pali (classe 2003), fuoriquota. Qualora Hennaux non dovesse trovare spazio in Primavera, essendo un 2005 ecco che potrebbe scendere in Under 18. Si attende solo l'ufficialità del suo arrivo sui canali ufficiali del Torino.