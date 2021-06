Ursino (DS Crotone): “Messias ha molte richieste, vediamo chi affonda il colpo”

Il direttore sportivo del club calabrese ha parlato a Radio Sportiva dei suoi due giocatori più chiacchierati in sede di mercato

Il direttore sportivo del Crotone, Beppe Ursino , è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Il DS rossoblu ha risposto alle domande sui giocatori più chiacchierati in sede di mercato del Crotone. Si tratta di Nwankwo Simy e di Junior Messias , quest'ultimo è al centro anche di una trattativa con il Torino. Di seguito le dichiarazioni di Beppe Ursino: " Simy e Messias hanno molte richieste in Serie A, vediamo chi affonda il colpo. Messias può giocare ad alti livelli, Simy in A può giocare anche solo con una gamba ".

L'INCONTRO - Queste dichiarazioni del DS del club pitagorico arrivano dopo l'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra la dirigenza del Crotone e quella del Torino. In questo faccia a faccia sono state stabilite le basi per la trattativa e i calabresi hanno stabilito che la valutazione del giocatore è di poco superiore ai 10 milioni, senza contropartite tecniche. I granata fino a questo momento si sono spinti a un paio di milioni in meno con la loro offerta, tra parte fissa e bonus. Il Toro rimane dunque in corsa per Messias ma dovrà dare un'accelerata alla trattativa se non vorrà essere anticipata dalle tante società interessate al brasiliano come confermato dal DS Ursino.