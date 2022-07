Walter Sabatini su Radonjic: “Toro, è un talento eccezionale un po’ birichino”

Nemanja Radonjic in mattinata è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Di proprietà dell'Olympique Marsiglia, che nelle ultime stagioni lo aveva mandato in prestito all'Hertha Berlino e al Benfica, per l'esterno serbo quella in granata non è la prima esperienza in Italia: aveva infatti giocato, tra il 2014 e il 2015, nelle giovanili di Roma ed Empoli, e chi poteva esserci dietro il suo approdo in giallorosso se non Walter Sabatini? L'allora Direttore sportivo della Roma, famoso per le sue intuizioni nello scoprire giovani talenti, aveva fiutato il potenziale di Radonjic, come confermato in un'intervista rilasciata al Corriere di Torino: "Certo che ricordo Radonjic - dice il dirigente umbro —. Un talento fantastico, giocatore eccezionale. Un esterno offensivo velocissimo e con grande tecnica. Furono proprio queste doti a colpirmi, perché un conto è essere veloci, e basta. Un’altra cosa è fare sempre le cose giuste su ritmi altissimi".