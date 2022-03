Bologna, nuovo caso Covid: sarebbe Arnautovic il positivo

Un nuovo positivo al Covid-19 è risultato tra i giocatori di Sinisa Mihajlovic

A distanza di 4 giorni dalla gara che vede protagonisti Torino e Bologna, un nuovo caso Covid è sopravvenuto nella società emiliana: il club non ha reso pubblico il nome, ma come riporta il Corriere dello Sport sembrerebbe essere Arnautovic il giocatore risultato positivo ad un tampone di controllo effettuato nella giornata di ieri, martedì 1 marzo. Attualmente l’attaccante è in isolamento e asintomatico, ma per Mihajlovic rimane un briciolo di speranza di poterlo recuperare per il weekend, e di poterlo quindi vedere in campo contro i granata