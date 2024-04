Bologna, Odgaard torna in gruppo in vista della sfida contro il Torino

Il Bologna si appresta alla trasferta sul campo del Torino in programma venerdì sera alle 20:30. I granata ospiteranno la formazione rossoblù e cercheranno di vincere per tornare a raccogliere i tre punti che sono mancati nelle ultime quattro partite. I felsinei invece dal canto loro vorranno fare il massimo per assicurarsi il prima possibile un piazzamento nella prossima Champions League. Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha tenuto questa mattina una sessione di allenamento per preparare la sua squadra proprio alla trasferta sul campo del Toro. Come reso noto dal club rossoblù sul proprio sito ufficiale, è tornato in gruppo quest'oggi l'attaccante danese Jens Odgaard che ha svolto tutto l'allenamento con il resto dei compagni ed è quindi recuperato per il match contro i granata. Sta svolgendo ancora del lavoro differenziato invece Adama Soumaoro che è a rischio forfait al pari di Lewis Ferguson che resterà fuori a lungo dopo il grave infortunio subito alcune settimane fa contro il Monza.