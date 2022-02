Cagliari, Gaston Pereiro su Mazzarri: “Il mister studia bene gli avversari”

Il trequartista uruguaiano del Cagliari si è raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista del match con il Torino

Redazione Toro News

Il trequartista del Cagliari Gaston Pereiro si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare il suo ottimo momento di forma in vista del match di domenica contro il Torino. L'uruguaiano si esprime così: "Amo fare i gol. Liberare il mio sinistro, tirare, Ma voglio aiutare la squadra. Siamo concentrati sull'obiettivo salvezza. Mazzarri studia bene gli avversari e prepara bene le sfide dal mercoledì".

A Cagliari riprende la rincorsa alla Nazionale.

"Vorrei tornarci, ci penso sempre, spero che accada. Il ct Alonso l'ho incontrato a Torino quando abbiamo giocato con la Juventus".

Il Psv come e perché l'ha portata a Eindhoven?

"Mi videro in un Sudamericano con l'Under 20 uruguaiana e feci bene. Arrivare in Olanda a 20 anni è stato importante. Dopo 2 mesi ero già titolare, il bello del calcio olandese è che i giovani giocano subito. In Italia è difficile vedere un Primavera che viene impiegato stabilmente in Serie A".

Pensa sempre a Recoba?

"Lo guardavo in tv, faceva delle cose pazzesche, anche i gol da corner. Il suo sinistro mi affascinava. Poi ho avuto la fortuna giocarci quando lui stava chiudendo la carriera ed è stato importante per me. Mi ha aiutato tanto, mi sono allenato con lui a calciare".

Chi ammira oggi in Serie A?

"A me è piaciuto Ilicic, per come usa il sinistro".